С мая по сентябрь достопримечательности Кузбасса посетили свыше 1 млн 660 тысяч туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 168 тысяч. Нынче в регионе подготовили более 200 маршрутов и туров, включая 2 национальных туристических и 3 автомаршрута, информация о которых размещена на федеральном портале путешествуем.рф. Развивается промышленный туризм, экскурсии и другие мерпориятия проводятся на 80 предприятиях Кузбасса.

«Кузбасс стабильно увеличивает туристический поток предлагая разнообразные варианта отдыха. Все это работает на диверсификацию экономики региона и создает новый имидж Кузбасса», – сказал глава региона Илья Середюк.

В Кемеровской области нынче провели больше десятка крупных фестивалей, таких как «ПРОГЕШ», «Динотерра», «Куzня Джаzz», «Небофест» и другие. Кузбасские фестивали в общей сложности посетили свыше 270 тысяч человек.



По информации Минтуризма Кузбасса, благодаря федеральной субсидии в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» расширили пляж «Салаирские Плесы», там открыли отель, глемпинг и банный комплекс. А на «Танае» появился эко-отель из 59 модулей.

