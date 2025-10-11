Губернатор Кемеровской области Илья Середюк принял участие в заседании федерального штаба по газификации регионов Сибирского федерального округа. Мероприятие прошло под председательством заместителей председателя правительства РФ Александра Новака и Дмитрия Патрушева.

В ходе заседания Середюк доложил о ключевых мерах, необходимых для обеспечения стабильных поставок газа в Кузбасс. Особое внимание он уделил проекту газификации горнолыжного курорта Шерегеш, который входит в состав особой экономической зоны «Горная Шория» и включён в перечень приоритетных направлений Стратегии развития СФО. По словам губернатора, подключение Шерегеша к сетевому газу даст мощный импульс для развития туризма и привлечения инвестиций.

Также Середюк выступил с инициативой ускорить строительство второй нитки магистрального газопровода «Парабель – Кузбасс» в Новокузнецке. Он предложил перенести срок завершения работ с 2029 на 2027 год. Александр Новак поддержал предложение и включил его в протокол заседания.

Губернатор подчеркнул, что своевременный ввод объекта позволит избежать перебоев в газоснабжении во время плановых ремонтных работ, а также обеспечит потребности как жилого сектора, так и промышленных предприятий, активно развивающихся в регионе.