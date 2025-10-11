Кузбасс запускает три новых инвестпроекта: логистика и туризм в приоритете

В Кузбассе одобрены к реализации три новых инвестиционных проекта, направленных на развитие логистической инфраструктуры и туристической отрасли региона. Решение принято на совете по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Илье Середюке.

Один из проектов будет реализован на территории опережающего развития (ТОР) «Анжеро-Судженск». Здесь компания «Кузбасс Карго» построит перевалочно-логистический комплекс, предназначенный для обработки грузов различными видами транспорта. Объект, расположенный рядом с узлами Западно-Сибирской железной дороги, станет важным звеном в цепочке поставок. Объем инвестиций составит 90 млн рублей, планируется создание 15 рабочих мест.

Два других проекта запущены в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Горная Шория». Компания «Каскад Восток» инвестирует более 1,6 млрд рублей в строительство горнолыжной арены «КАСКАД 2.0» в Шерегеше. В рамках проекта появится 8-местная гондольная канатная дорога «Центральная» с трассами протяженностью 10 км, а также горнолыжный комплекс «Аврора» в секторе B.

Дополнительно в секторе Е будет построена шестиместная кресельная канатная дорога «Юг» длиной почти 2 км. Проект реализует компания «КД Юг», вложения составят 676 млн рублей, будет создано 51 рабочее место. Новый объект свяжет инфраструктуру с соседним сектором F, где ранее была построена канатная дорога «Шермонт».

Губернатор Илья Середюк отметил, что статус резидентов ТОР и ОЭЗ предоставляет инвесторам налоговые и арендные льготы, особенно в первые годы работы, что способствует устойчивому запуску проектов и развитию экономики региона.

