Многофункциональный сервис МАX повышает доступ к спортуслугам в СК «Кузбасс-Арена», Ледовом дворце «Кузбасс» и теннисном центре «Кузбасс». Как пояснили в пресс-службе областного правительства, теперь покупая абонементы для занятий или билеты на мероприятия, посетитель может подтвердить свой социальный статус для получения льгот через сервис МАХ. Функция «Госкан» позволяет удостоверить статусы «Цифровой ID – подтверждение возраста», «Цифровой ID – льготы многодетным» и «Цифровой ID – статус студента» с помощью QR-кода цифрового ID без предъявления бумажных документов.

Например, многофункциональный спорткомплекс «Кузбасс-Арена» имеет множество площадок, в том числе 50-метровый бассейн, скалодром, аэротруба. А в Ледовом дворце «Кузбасс» тренировки идут по более чем 20 видам спорта: керлинг, фигурное катание, спортивная гимнастика, хоккей с мячом и др. Теннисный центр «Кузбасс» предлагает воспользоваться не только крытыми кортами, но и современным тренажерным залом площадью 250 кв. метров.

Фото: пресс-служба АПК