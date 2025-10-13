В Кузбассе прошел региональный фестиваль-конкурс «Казачий курень»

Село Поперечное Юргинского округа принимал гостей из Кемеровского, Мариинского, Чебулинского Промышленновского, Таштагольского, Юргинского округов, а также Междуреченска, Анжеро-Судженска и Кемерова. Собрались представители муниципалитетов на региональный фестиваль-конкурс «Казачий курень». Участники соревновались в восьми творческих номинациях. Они продемонстрировали и свое поэтическое творчество, показали фрагменты обрядов и казачьего чайного застолья, а также поучаствовали в казачьих народных играх.

А в новокузнецкий Центр русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница» пригласили иностранных студентов медуниверситета и Кузбасского аграрного университета, чтобы познакомить с культурой славянских народов. Они побывали на выставке «Нити народов», где узнали, что мощную славянскую ветвь объединяют схожие орнаменты. Для молодых людей провели мастер-класс по ткачеству, а также игровую программу «Молодо-зелено», где студенты поучаствовали в народных конкурсах и забавах.

В Беловском округе в селе Новобачаты телеуты отметили «Покров Пайрам», где их традиции соединились с православным христианским празднованием Покрова Пресвятой Богородицы. Долгожителям села и семейным парам, которые отметили 25, 30, 45 и 50 лет совместной жизни, вручили памятные подарки. Телеутский фольклорный ансамбль «Солоны» и хореографические ансамбли «Улыбка», «Сюгюнчиль», «Кюнючек» представили свое творчество на сцене, а в фойе Дома культуры можно было угоститься чувашскими, русскими, телеутскими блюдами. Самые активные гости праздника смогли поучаствовать в соревнованиях по русским шашкам, а также в стрельбе из лука и веселых эстафетах.

Фото: пресс-служба АПК