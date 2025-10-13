На аппаратном совещании в областном правительстве отметили, что нынче в Кузбассе зафиксировано на 11,5% меньше преступлений, чем в прошлом году.

«Для повышения безопасности используем камеры с системой распознавания лиц. Поручил рассмотреть возможность адаптировать все городские камеры Кузбасса под эти задачи»,- сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Обсудили также возможные риски, связанные с прохождением отопительного сезона. В частности, в зоне повышенной опасности – строения с печным отоплением. Глава региона поручил проверить пожарные извещатели в домах многодетных семей. На совещании рассказали, что в этом году власти Кузбасса получили в полтора раза меньше жалоб, связанных с запуском отопления. В целом в сентябре в соцсетях было зафиксировано на 4 тысячи обращений меньше, чем за аналогичный период 2024-го.

Фото: пресс-служба АПК



