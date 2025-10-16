В 2025 году в интернете усилилась волна дезинформации, связанной с поддельными официальными документами. Аналитики АНО «Диалог Регионы» зафиксировали значительный рост числа фейков, выполненных в виде «постановлений» и «приказов» от имени органов власти. Подобные материалы распространяются в социальных сетях, мессенджерах и по электронной почте, создавая ложное ощущение подлинности и вызывая недоверие к государственным институтам.

С такими случаями столкнулся и Кузбасс. Так, в мае в сети появилось поддельное постановление, якобы подписанное региональным управлением Роспотребнадзора. В документе утверждалось, что в регионе якобы вводится запрет на публикацию информации о заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Фейк быстро распространился в социальных сетях.

Официальное опровержение поступило от Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу, где подчеркнули, что подобное постановление никогда не издавалось, а распространяемая информация не соответствует действительности. В ведомстве напомнили, что вся официальная информация о санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе публикуется только на официальных ресурсах — сайте управления и верифицированных аккаунтах в социальных сетях.

Фейковые документы в большинстве случаев создаются с целью вызвать панику, недоверие к государственным структурам и медицинским учреждениям. Эксперты отмечают, что злоумышленники активно используют шаблоны официальных бланков и визуальные элементы настоящих постановлений, что делает подделки особенно правдоподобными.

В Кузбассе работа по оперативному выявлению и опровержению ложной информации ведётся на постоянной основе. Региональные власти и специалисты по медиабезопасности напоминают: прежде чем делиться сомнительным документом или сообщением, необходимо проверить источник и убедиться в достоверности данных.

Как выявлять такие и многие другие фейки, обсудят на третьем международном форуме «Диалог о фейках 3.0», который АНО «Диалог Регионы» проведёт в Москве 29 октября. В мероприятии примут участие более двух тысяч представителей власти, журналистов, фактчекеров и медиаменеджеров из 80 стран.