На портале Госуслуг запущена новая «жизненная ситуация» — «Защита от мошенников в сети», которая уже помогла более 2 миллионам россиян защитить свои данные и финансы. Сервис объединяет в одном удобном интерфейсе все доступные на портале инструменты противодействия мошенникам: от возможности наложить самозапрет на выдачу кредитов и оформление новых сим-карт до проверки своей кредитной истории и анализа подозрительных звонков.

В рамках «жизненной ситуации» пользователи также получают пошаговые инструкции, что делать, если уже произошла утечка данных — например, если гражданин случайно сообщил мошенникам пароль от аккаунта или персональные данные. Рекомендации помогают минимизировать последствия и предотвратить повторные атаки.

Как отметил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко, федеральные и региональные власти активно переводят госуслуги в формат «жизненных ситуаций», чтобы граждане могли решать свои вопросы комплексно и быстро:

«Сейчас на федеральном и региональном уровнях мы объединяем государственные услуги по принципу “жизненных ситуаций”. Таким образом, человек комплексно и разом решает возникающий у него вопрос. Это позволяет оказывать госуслуги проще и быстрее — примерно на 30% в среднем».

Особой популярностью среди пользователей пользуется функция самозапрета на кредиты и займы. С 1 сентября 2025 года оформить её можно не только онлайн через «Госуслуги», но и лично — в любом отделении МФЦ. Это особенно важно для пожилых граждан и тех, кто предпочитает очное взаимодействие с госорганами.

Новая «жизненная ситуация» — часть масштабной стратегии цифровой трансформации государственных услуг, направленной на повышение их доступности, безопасности и ориентированности на реальные потребности граждан. Cервис доступен на портале «Госуслуги».