В Кемерове на базе центра «Мой бизнес» начался очный этап обучения предпринимателей по программе «Азбука бизнеса». Это мероприятие организовано в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Занятия будут проходить в течение недели и ориентированы на начинающих бизнесменов и жителей Кузбасса, планирующих открыть своё дело.

«Малое и среднее предпринимательство — одно из важнейших направлений для развития экономики Кузбасса. Наша задача — дать всем, кто хочет организовать свой бизнес, актуальные знания и реальные инструменты для старта», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В рамках курса предусмотрены встречи с экспертами регионального центра «Мой бизнес», представителями организаций, связанных с предпринимательством, известной телеведущей и представителями банковских учреждений. Спикеры поделятся рекомендациями о том, с чего следует начать и на какие нюансы необходимо обратить внимание.

Фото: пресс-служба АПК.