В регионе стартовало народное голосование в рамках III Всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор».

Конкурс проводится в пяти номинациях:

лучший двор;

лучший подъезд;

самый дружный дом;

самый энергоэффективный дом;

молодые руки района (для активистов в возрасте до 35 лет).

«Все знают известную фразу из советского кино: «Управдом — друг человека». Во многих регионах нашей страны владельцы квартир вместе с опытными управляющими компаниями смогли превратить свои дома в эталоны хорошего ухода. Организаторы конкурса и их партнеры решили найти самые успешные случаи и продемонстрировать лучшим образом, как эффективно управлять многоквартирными домами», – подчеркнул первый заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Кирилл Погорелко.

Победителей определяет федеральное жюри среди участников с наивысшим рейтингом.

Народное голосование уже идёт и продлится до 15 декабря на сайте: https://moydom.er.ru. Итоги конкурса будут подведены в декабре.