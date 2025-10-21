Малые и средние предприятия, а также самозанятые граждане, занимающиеся ручным производством сувенирной и ремесленной продукции, теперь могут реализовывать свои товары без необходимости специальной маркировки. В перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, не вошли предметы одежды, постельное бельё, кухонный и столовый текстиль, туалетное мыло, предметы личной гигиены, а также детские игры и игрушки.

«Чтобы ставить специальные маркировки, наши ремесленники должны были закупать оборудование: принтеры этикеток, ручные сканеры, аппликаторы этикеток и так далее. Теперь этого делать не нужно, а сэкономленные деньги они смогут направить на развитие своего проекта», — рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Следует отметить, что для ремесленников в Кузбассе предусмотрены различные льготы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Они имеют возможность официально участвовать в ярмарочных мероприятиях, продавать свою продукцию через электронные торговые площадки, включая федеральные и международные, а также получают поддержку в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: пресс-служба АПК.