До 30 ноября участники программы «СВОи Герои. КуZбасс» участвуют в межмодульном обучении в онлайн-формате. Ветераны СВО посещают вебинары и практические занятия, общаются с наставниками и посещают различные предприятия и организации региона.

Например, Алексей Васильев, ветеран СВО, учится под руководством Ирины Ивановой, руководителя филиала Фонда «Защитники Отечества». Это дает ему возможность изучить работу координаторов фонда и специфику ведомства, а также поделиться своим опытом в помощи военнослужащим.

Александр Сименец и Никита Потоцкий вместе с наставниками Кристиной Шинкарюк (директор центра «Мой бизнес» в Кузбассе) и Верой Федотовой (начальник Управления по охране объектов культурного наследия Кузбасса) посетили Кемеровский машиностроительный завод. В будущем планируется продолжить знакомство с региональным бизнесом, включая крупные предприятия.

Андрей Савельев, участник программы, обсудил совместные инициативы со своим наставником Марией Леуховой (проректор по молодежной политике и общественным коммуникациям КемГУ, депутат Парламента Кузбасса). На встрече со студенческим активом ему рассказали о шефской и волонтерской поддержке участников СВО и их семей.

Иван Балясников проверил готовность коммунальных служб Анжеро-Судженска к зимнему периоду вместе с главой города Дмитрием Ажичаковым.

Григорий Мосев изучает работу Кузбасского госпиталя для ветеранов войн под руководством министра здравоохранения региона Андрея Тарасова и общается с проходящими лечение бойцами.

Андрей Бедреев вместе с Сергеем Алексеевым (глава города Белово) проводит личные приемы граждан.

В рамках межмодульного обучения, специалисты КРИРПО имени А.М. Тулеева провели занятия по внедрению искусственного интеллекта в государственное управление. Кандидат исторических наук Александр Мить рассказал о системе публичной власти в современной России.

Евгения Козленко (председатель Совета регионального отделения Движения Первых Кузбасса) представила ключевые проекты Движения, в которых могут участвовать ветераны СВО. Например, всероссийский проект «Значимый взрослый» направлен на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках проекта для них назначаются наставники, которые проходят специальное обучение.