В Городском классическом лицее г. Кемерово в рамках проекта Знание.Лекторий прошла встреча школьников с ректором Кемеровского государственного университета, академиком РАН Александром Просековым. Он выступил с лекцией «Образование для индустрии 4.0-6.0». Мероприятие организовано Обществом «Знание».

Напомним, Городской классический лицей г. Кемерово в 2019 году получил статус базовой школы Российской академии наук и активно развивает направление биомедицины среди учащихся.

Александр Просеков рассказал школьникам о современных тенденциях в области образования для биомедицины и биотехнологий. Во время лекции особое внимание было уделено вопросам рынка труда и необходимых компетенций для молодых специалистов. Ректор подчеркнул важность цифровой трансформации и адаптации к новым условиям рынка труда.

«Сегодня мы находимся на рубеже грандиозной трансформации – вступления в эпоху Индустрии образования 4.0–6.0, где цифровые технологии, искусственный интеллект и глобальные вызовы определяют вектор развития. Школьники – поколение, которое будет создавать нейросети, осваивать квантовые вычисления и решать задачи, о которых мы пока только мечтаем. Школа РАН – уникальный проект, объединяющий передовую науку и образование. Здесь возможно получить не просто знания, а ключи к инновациям. Российское общество «Знание» даёт редкую возможность учиться у тех, кто уже сегодня меняет мир. Для меня большая честь выступить в роли лектора именно здесь, потому что именно в этих стенах формируются наши будущие лидеры науки и технологий», – сказал Александр Просеков.

Во время встречи ректор подчеркнул важность широкого спектра компетенций для современных специалистов, соответствующих требованиям работодателей. К ключевым навыкам относятся способность чётко формулировать мысли, продуктивная командная работа, стрессоустойчивость, эффективное ведение переговоров, развитие критического мышления и владение технологиями искусственного интеллекта.

Напомним, обсуждение ключевых научных достижений нашей страны продолжится на просветительском марафоне Знание.Наука, который Российское общество «Знание» проведет в Москве 30-31 октября.