Беспилотный авиационный комплекс AM-1 «УРСА» был создан компанией «Авиамашина» – резидентом Кузбасского технопарка. Аппарат соединил в себе комплекс отечественных прорывных технологий, например, он создан из сверхустойчивого материала, который не трескается при ударах и грубых посадках. При этом дронможно использовать в самых суровых климатических зонах.

«Кузбасский БПЛА «УРСА» прошел успешные испытания на полигоне Минобороны РФ. Наши инженеры собрали аппарат из российских низкотемпературных полимеров. Такое решение в авиации применено впервые. Оно позволяет кузбасскому беспилотнику работать при температурах от -40°C до +50°C без повреждений корпуса. Техсовет оборонного ведомства рекомендовал закупить опытную партию для войсковой апробации. Все для фронта! Все для победы!» — отметил Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что на предприятии есть планы по созданию «Кузбасского центра беспилотных технологий», что соответствует стратегии технологического суверенитета России, задачам нацпроекта «Беспилотные авиасистемы», диверсификации экономики Кузбасса и закреплению за регионом статуса одного из инновационных центров страны.