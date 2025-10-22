24 и 25 октября в Кемерове в ГЦС «Кузбасс» пройдет второй всероссийский турнир «Тренер Победителей» на призы мастера спорта СССР Сергея Бухмиллера.

В состязаниях примут участие более 200 спортсменов со всей Сибири и Дагестана. Среди них также действующие победители и призеры первенств России и Европы среди юношей до 16 лет.

В преддверии соревновательной части турнира высококвалифицированные тренеры и мастера спорта международного класса проведут мастер-классы по вольной борьбе.

24 октября с 10:00 до 18:00 состоятся предварительные поединки во всех весовых категориях. 25 октября в 12:00 пройдет торжественная церемония открытия, на которой выступит телеутский хореографический ансамбль «Сюгюнчиль». С 10:00 до 12:00 будут проходить утешительные бои и поединки за третье место, а с 13:00 до 16:00 — финальные схватки в каждой весовой категории. В 16:00–16:30 состоится награждение и закрытие турнира.

Фото: пресс-служба АПК.