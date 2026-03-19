Для кузбасских производителей предусмотрены субсидии, гранты, льготные займы Госфонда поддержки предпринимательства региона. К тому же работают адресные меры от Центра «Мой бизнес», который выполняет задачи в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». С каждым годом количество получивших помощь растет: в 2024 году мерами воспользовались 185 человек, в 2025-м их стало 206. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Илья Середюк.

– Поддерживая местных предпринимателей, мы вносим значительный вклад в диверсификацию экономики Кузбасса. Новые производства позволяют нашим активным жителям реализовать свои самые смелые идеи, предлагать свою продукцию, создавать для кузбассовцев рабочие места в самых разных отраслях, — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Глава региона рассказал о том, что в числе новых брендов, получивших поддержку, оказалась и сыроварня Татьяны Чурбаковой из Анжеро-Судженска. Раньше женщина работала технологом на молочном заводе, а затем стала делать первые закваски на своей кухне. Дело пошло, начала продавать. Выиграв в прошлом году областной этап программы «Мама-предприниматель», грант в 150 тысяч рублей потратила на вакуум-упаковщик и дренажный стол. Теперь ее продукция сможет попасть на прилавки магазинов.