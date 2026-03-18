Два ветерана СВО из Кузбасса Вячеслав Ерышкин и Константин Устюжанцев отправились на обучение в Центр дополнительного образования для подготовки управленцев. Они представят региональную программу «СВОи Герои. КуZбасс» на федеральном уровне. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Вячеслав Ерышкин на СВО ушел в октябре 2023 года, дважды был ранен и после длительного лечения демобилизован. Константин Устюжанцев имеет семилетний опыт военной службы, в зону спецоперации его мобилизовали в 2022 году, а в следующем был тяжело ранен.