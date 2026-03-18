В Национальном центре «Россия» состоялся официальный запуск нового сезона Всероссийской игры «Семейная зарница». В торжественных мероприятиях приняли участие Герои России, участники специальной военной операции, представители президентской кадровой программы «Время героев», а также семьи — победители и финалисты прошлого сезона.

Проект реализуется при поддержке Государственного фонда «Защитники Отечества», Движения Первых, «Юнармии» и Центра «Воин». Его ключевая задача — укрепление института семьи, развитие патриотического воспитания и формирование преемственности поколений.

Как подчеркнула статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, «Семейная зарница» объединяет семьи, укрепляет связь поколений и способствует вовлечению ветеранов СВО в систему наставничества и воспитания молодежи. По ее словам, именно семья остается главной опорой общества, а сохранение исторической памяти и семейных традиций играет важную роль в формировании будущих поколений.

В 2026 году проект пройдет в обновленном формате. Участников ждут четыре этапа: муниципальный, зональный, региональный и всероссийский финал. На каждом этапе команды будут сопровождать наставники из числа ветеранов СВО. Финальные соревнования включат маршрутную квест-игру и военно-тактические испытания.

Одним из нововведений станет творческий конкурс, в рамках которого участники смогут продемонстрировать инженерное мышление, создавая модели техники и применяя их в соревнованиях.

К участию приглашаются кузбасские семьи, состоящие из двух взрослых и двух детей старше 11 лет. Заявочная кампания продлится до 24 апреля 2026 года.

Подать заявку можно на официальном сайте проекта.