Научно-практическая конференция «Культура безопасности — драйвер устойчивого развития» собрала более 250 участников из 19 регионов страны, в том числе представителей региональной власти, органов государственного надзора и контроля в сфере безопасности и охраны труда, руководителей и специалистов угледобывающих предприятий. Организатором выступила «СУЭК-Кузбасс».

Ключевым событием первого дня стал круглый стол с представителями Ростехнадзора на тему «Безопасность и эффективность угольной отрасли в современных условиях». В ходе дискуссии участники обсудили актуальные вызовы, стоящие перед отраслью, и пути совершенствования государственного регулирования промышленной безопасности.

– Конференция – важное событие для отраслевого сообщества, отметил министр угольной промышленности Кузбасса Андрей Брижак, – среди актуальных тем были и остаются вопросы обеспечения безопасности, снижения аварийности, травматизма и негативного воздействия на окружающую среду. Нам необходимо выработать единый механизм безопасности, концепцию «единой охраны труда». Иными словами, требования безопасности должны неукоснительно соблюдать абсолютно все участники процесса добычи угля, а также сервисные и подрядные организации.

За три дня работы конференции профильными специалистами будет сделано несколько десятков докладов и отчетов, посвященных вопросам безопасности на угледобывающих предприятиях, внедрению на шахтах новых технологий. Участники конференции выявят успешно реализованные практики и внесут предложения по повышению надежности систем контроля за культурой безопасности. Значительное внимание будет уделено вопросам цифровизации и автоматизации с демонстрацией примеров эффективного применения искусственного интеллекта, цифрового технического обслуживания и видеоаналитики.

По словам генерального директора СУЭК Александра Редькина, стратегическая цель компании – производство без несчастных случаев и безаварийная работа.

«Сейчас все угледобывающие предприятия оснащены современным оборудованием, позволяющими вести горные работы максимально безопасно, в круглосуточном режиме ведётся контроль за всеми производственными процессами. Но не менее важным остается развитие культуры безопасного поведения – одного из ключевых факторов по недопущению случаев производственного травматизма, сохранению жизни и здоровья работников», – подчеркивает Александр Редькин.

Для участников предусмотрены лидерские визиты и технические туры на производственные объекты СУЭК-Кузбасс. Участники посетят шахты, обогатительные фабрики, машиностроительный завод СИБ-ДАМЕЛЬ, производственно-транспортное управление, Единый диспетчерско-аналитический центр, Центр подготовки и развития персонала, а также Музей шахтерской славы и Кольчугинского рудника.

