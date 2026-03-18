Официально 18.03.2026
Кузбассовцев приглашают стать участниками конкурса наставников «Быть, а не казаться!-2026»
Регистрация на Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться!-2026» открыта. Кузбассовцев приглашают принять в нем участие. Конкурс пройдет в шести номинациях: -«Начинающий наставник» – для самых молодых энтузиастов, -«Опытный наставник» – здесь студенты, выпускники и работники образовательных организаций представят свои проекты, -«Наставник лидер» – для руководителей патриотических, спортивных и молодежных клубов, -«Наставник на службе» – для сотрудников силовых структур и ведомств, в том числе в отставке, -«СВОй наставник» – для участников и ветеранов боевых действий, -«Быть примером» – это новая номинация для специалистов по профилактике, психологов и их воспитанников, где надо выступить командной из двух человек — наставника и наставляемого. Регистрация открыта до 12 апреля. Заявку подать можно на платформе «Молодежь России». Цель конкурса – совершенствование механизмов патриотического воспитания, направленных на развитие сферы наставничества. А проводится он Роспатриотцентром Росмолодежи совместно с Движением Первых, Центром «ВОИН» и Российским обществом «Знание».