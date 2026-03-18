Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) запускает бонусную программу для компаний, прошедших добровольную сертификацию «Сделано в России». В рамках этой программы предусматриваются значительные скидки и льготные условия по расчетным продуктам для внешнеэкономических контрактов.

Бонусы доступны как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям, которые используют расчетные решения РЭЦ и входящего в Группу РОСЭКСИМБАНКа. Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Держатели сертификата «Сделано в России» в Кузбассе могут воспользоваться следующими преимуществами:

• «Трансграничные платежи с Китаем» — скидка 15% от базовой комиссии агента, указанной в агентском договоре. Данный продукт позволяет компаниям проводить платежи с китайскими партнерами, учитывая текущие ограничения на международные расчеты.

• «Альтернативные способы расчетов в любую страну» — скидка в размере 36 000 рублей, при этом сервис предоставляется бесплатно в течение одного года. Это решение идеально подходит для компаний, работающих с множеством зарубежных рынков и стремящихся выстраивать устойчивые платежные цепочки.

Чтобы получить скидки, необходимо обратиться в РОСЭКСИМБАНК (Группа РЭЦ) с указанием информации о действующем сертификате «Сделано в России».

Сертификат «Сделано в России» подтверждает, что продукция соответствует всем стандартам, и открывает доступ к федеральным торговым площадкам и международным рынкам, усиливая их конкурентоспособность. Кроме того, наличие сертификата дает преимущества при госзакупках. Сертификация проводится бесплатно и доступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чье производство расположено в России, а продукция соответствует стандартам качества.

Помощь в оформлении заявки для получения сертификата кузбасские предприниматели могут получить в Центре поддержки экспорта Кузбасса по адресу: бульвар имени Академика Л.С. Барбараша, 1 или по тел. 8 (3842) 77-88-60.