Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетил помещения Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук после их масштабной реставрации.

Анатолий Серышев отметил важность библиотеки как центра объединения: она не только привлекает ученых, но и активно занимается вовлечением молодежи, а также играет ключевую роль в развитии международных связей. Ежегодно здесь проводится более 400 различных мероприятий.

В Кузбассе сейчас функционирует 63 модельные библиотеки, оснащенные по современным стандартам. В них можно не только взять книгу, но и принять участие в тематических мероприятиях, таких как курсы, лекции и мастер-классы, рассчитанных на разные возрастные группы.

Осенью в Киселевске после капитального ремонта откроется детская библиотека-филиал №8. Работы были выполнены в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. На ремонт было выделено 26 миллионов рублей.

Обновленная «Библиотека нового поколения» будет служить центром притяжения для семей всех возрастов. Ее особенностью станет событийный зал «Семейные истории», предназначенный для встреч и обмена опытом, VR-пространство и детская игротека, где дети смогут заниматься декоративно-прикладным искусством.