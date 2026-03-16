Торжественная церемония награждения, приуроченная ко Дню наставника, состоялась в Администрации Президента Российской Федерации. Решением главы государства знака отличия «За наставничество» удостоены сотрудники предприятий АО «СУЭК-Кузбасс».

Высокие награды вручены согласно Указу Президента РФ от 14 февраля 2026 года № 79. За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов, активную наставническую деятельность и многолетнюю добросовестную работу отмечены главный механик Теплосилового хозяйства Александр Овчаров и машинист экскаватора участка горных работ разреза «Заречный-Северный» Максим Попов.

«Мой трудовой стаж насчитывает почти 20 лет: я начинал ещё в 2007 году, и получить такую высокую награду для меня огромная честь, — поделился впечатлениями машинист экскаватора разреза «Заречный-Северный» Максим Попов. — Я много лет передаю опыт молодым ребятам. Они приходят в профессию неуверенными, но с огромным желанием научиться. Как опытный наставник, я чувствую потребность делиться знаниями и прививать любовь к своему делу. И особенно приятно, что многие из них не просто остались в профессии, но и выросли до высоких должностей, в этом я вижу и свой вклад. Честно скажу, характер у меня закалённый, но получать награду было волнительно. Гордость за свой труд не покидала меня ни на минуту. Останавливаться не собираюсь, буду и дальше следовать своим профессиональным принципам и обучать новое поколение специалистов».

Работники Компании, удостоенные государственных наград, трудятся в угольной отрасли не один год. Они добиваются высоких производственных результатов, уделяя особое внимание обучению молодёжи, помогая уверенно войти в профессию. Благодаря популяризации института наставничества на производстве крепнут трудовые династии, обеспечивается преемственность поколений и сохраняются лучшие трудовые традиции.

Важно отметить, что в целях реализации Концепции развития наставничества в Российской Федерации будет создан Совет по наставничеству под председательством Министра просвещения. В его состав также войдут и награжденные работники СУЭК-Кузбасс Александр Овчаров и Максим Попов.