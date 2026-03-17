Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания «Заслуженный шахтер Российской Федерации» 16-ти кузбассовцам.

За заслуги в области угольной промышленности и многолетнюю добросовестную работу почетное звание получили: машинист экскаватора Александр Абросимов, подземные электрослесари Наиль Ахунов и Евгений Ордин, машинист экскаватора Владимир Балуев, горнорабочий очистного забоя Михаил Кокорин, машинисты экскаватора Вячеслав Крюков и Игорь Николаенков, машинист буровой установки Сергей Полункин, проходчик Павел Туран, машинист горных выемочных машин Эдуард Яковлев, а также электрослесари Вадим Басаргин, Алексей Герасимов и Евгений Сархандеев, проходчик Виктор Кизилов, горнорабочие Дмитрий Кудряшов и Иван Простоногов.