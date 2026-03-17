Золото и серебро завоевали кузбасские школьники на «Президентских состязаниях» по зимним видам спорта. Губернатор Кузбасса встретился с победителями и призерами, а также с их наставниками, и лично поздравил ребят с выдающимися достижениями.

В программу соревнований вошли такие дисциплины как биатлон, лыжные гонки, спортивное многоборье и теоретический конкурс. Причем, по условиям конкурса, участвовать могли только ученики из одного класса.

В итоге среди команд сельских школ чемпионами стали семиклассники из школы №30 поселка Карагайлинский. А команда кемеровской школы №36 заняла второе место среди городских учебных заведений.

– На соревнованиях ребята показали настоящий кузбасский характер. Гордимся, – написал Илья Середюк в соцсетях.

