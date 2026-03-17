Три масштабные отраслевые выставки-ярмарки начинают работу в южной столице Кузбасса по адресу: ул. Автотранспортная, 51. В них примут участие более 230 представителей из Кузбасса, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Владивостока, Норильска, Барнаула, Томска и Грузии.

XII выставка-ярмарка «Кузнецк Православный» стартует сегодня, 17 марта, и программа ее очень насыщенная. В специально возведенной часовне можно будет поклониться иконам святого Александра Невского и святителя Луки. Специальным гостем станет протоиерей Дмитрий Полушин из Новосибирской епархии. Он 18 марта прочтет лекцию «Космос и Православие: видел ли Гагарин Бога?». В программе выставки также заявлен показ фильма «Святой Федор Томский. Тайна сибирского старца» – 20 марта. Кроме того, 21-го состоится II Турнир по современному мечевому бою «Кузнецк православный», а 22-го — Фестиваль казачьей культуры. Гости смогут поучаствовать и в благотворительной акции «Вера и Милосердие» для поддержки военнослужащих в зоне СВО.

С 18 по 20 марта будет работать выставка «Образование. Карьера», в рамках которой пройдет ярмарка «Куда пойти учиться?». На нее заявлены представители 39 вузов и сузов со всей страны. Можно будет пройти тестирование по профориентации, встретиться с работодателями. Деловая программа выставки включает также XVI Городской фестиваль педагогических идей «Мое первое открытие» и III Слет психолого-педагогических классов «Секретная миссия».

А в рамках выставки «Медицина. Реабилитация. Здоровье. Спорт», которая откроется также 18 марта, пройдет II чемпионат Кузбасса по массажу и СПА, а также конференция по антибактериальной терапии и семинар по акушерству, специалисты расскажут и о профилактике туберкулеза. Специальным гостем выставки станет врач Михаил Бубновский, который 20 марта проведет семинар о здоровье позвоночника и суставов.

Вход свободный.

