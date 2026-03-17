В Салаире прошло торжественное вручение ключей от нового многоквартирного дома. Жилье получили дети-сироты и те, кто остался без родительского попечения.

Четырехэтажный кирпичный дом, площадью свыше 1,6 тыс. кв. метров, находится на улице Коммунистической. Во дворе обустроена парковка, детская площадка и благоустроенное пространство. В непосредственной близости расположены детский сад, школа, поликлиника, дворец культуры, магазины и автобусная остановка.

«Обеспечение жильем детей-сирот — одно из наших приоритетных направлений социальной политики. Ребята получили уютные квартиры в благоустроенном районе, где есть все необходимое для жизни. В целом по итогам 2025 года в регионе было возведено 14 домов для детей-сирот, что позволило предоставить 309 новых квартир. В этом году планируем сдать девять домов для них. Все квартиры с отделкой под ключ, чтобы можно было сразу заезжать и жить в комфортных условиях», — отметил губернатор Илья Середюк.

Строительство дома велось за счет областного бюджета и в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Программа реализуется при поддержке партии «Единая Россия». В рамках «Народной программы» также принимаются меры по развитию семейной ипотеки и ускорению расселения ветхого и аварийного жилья.

