Губернатор Кемеровской области Илья Середюк посетил распределительный центр маркетплейса, строящийся в селе Ягуново.

«Инвестиционный проект уже привлек в регион более 5 млрд рублей. Одно из наших ключевых условий — регистрация подразделения маркетплейса в Кузбассе. Компания его выполняет, соответственно, налоговые отчисления пойдут в бюджет области. Это важно и для диверсификации региональной экономики. Распределительный центр возьмет на себя посылки кузбасских и томских клиентов компании — когда он начнет работать, срок доставки сократится, снизятся издержки и у наших предпринимателей», — рассказал Илья Середюк.

Строительство центра проходило в два этапа. На первом этапе возведены контрольно-пропускные пункты, котельная и блоки №1 и №2 общей площадью 55,3 тысячи квадратных метров. Эти объекты уже введены в эксплуатацию и зарегистрированы в Росреестре. Во втором этапе строительства будут завершены блоки №3, №4 и №5, их общая площадь составляет 49 тысяч квадратных метров.

Важно отметить, что товары из Кузбасса уже представлены на региональных витринах ведущих маркетплейсов. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые с местным производством могут подать заявки на бесплатное размещение своих товаров в разделе «Сделано в Кузбассе». Заявки принимаются центром «Мой бизнес», который работает в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для подачи заявки необходимо заполнить регистрационную форму.

