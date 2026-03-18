18 марта 1966 года на Кедровском разрезе УК «Кузбассразрезуголь» был запущен в эксплуатацию первый в регионе карьерный самосвал Белорусского автомобильного завода — БелАЗ-540 грузоподъемностью 27 тонн. Это стало отправной точкой в развития открытой угледобычи в регионе, а также началом прочного и результативного взаимодействия между угольщиками и машиностроителями.

«Стратегическое партнерство кузбасских угольщиков и белорусских машиностроителей уже сыграло очень важную роль в развитии Кузбасса: БелАЗы помогли обеспечить рост объемов добычи, повысить эффективность горных работ. За 60 лет кузбасские горняки установили десятки всесоюзных и всероссийских рекордов именно на белорусской карьерной технике. Сегодня на наших горнодобывающих предприятиях работает порядка трех тысяч единиц техники БелАЗ — это карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 360 тонн, а также вспомогательная техника», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Глава региона напомнил, что в ходе рабочей встречи с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко Кузбасс был отмечен как основной покупатель и испытательный полигон для новейших образцов карьерной техники белорусского производства. Горняки региона первыми испытывали один из самых больших в мире карьерных самосвалов БелАЗ-75600 грузоподъемностью 320 тонн. С 2025 года производственные испытания в Кузбассе проходит первый карьерный грейдер компании.

В Белове действуют крупнейший в России центр технической поддержки БелАЗ и мультибрендовый центр «Белорусские машины». Здесь ведется сервисное обслуживание различных видов техники ведущих белорусских предприятий. Парк карьерной и другой техники растет, а потому увеличивается потребность в услугах ремонта и обслуживания. Исходя из этого, было принято решение о строительстве второй очереди центра технической поддержки, что позволило превратить его в мультибрендовый сервисный хаб, в котором представлены ведущие белорусские бренды промышленной, дорожно-коммунальной, сельскохозяйственной и пассажирской техники. Ежегодно центр может обслуживать более 500 карьерных самосвалов БелАЗ и ремонтировать порядка 600 агрегатов.

«Кузбасс для нас — регион стратегического значения. На разрезах компании «Кузбассразрезуголь» десятилетиями ковался характер нашей техники. Здесь, в условиях реального производства, мы вместе совершенствуем модельный ряд и внедряем прорывные инновации. На протяжении всех 60 лет наше партнерство служит одной цели — неуклонному росту промышленного потенциала кузбасских недр и белорусского машиностроения», — подчеркнул генеральный директор ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-ХОЛДИНГ» Сергей Лесин.

В марте 1966 года в регион поступили два первых самосвала БелАЗ-540 грузоподъемностью 27 т. В начале 1970-х парк и номенклатура расширились: прошли испытания БелАЗа-углевоза, начали работу 40- и 75-тонные машины. В 1974 году шли испытания БелАЗа-углевоза, в том числе с донной разгрузкой грузоподъемностью 120 т. Параллельно зафиксированы рекорды, установленные кузбасскими горняками на новой технике. Так, в 1973 году на установлен рекорд по вывозке: 206 400 кубометров горной массы в рекордно короткий срок — за 7 месяцев и 20 дней. В 1976 году бригада Лауреата Государственной премии СССР Василия Французенко установила всесоюзный рекорд — отгрузила 2,305 млн кубометров горной массы за год, а в 1977 году улучшила его до 2,317 млн кубометров.

В 1990–2010-х продолжился рост мощности и итоговой производительности техники. В 2002 году начали работать первые 220-тонные БелАЗы, в 2006 году введен в эксплуатацию БелАЗ-75600 (320 т), а в 2019 году — БелАЗ-75605 (360 т).

Фото: Администрация правительства Кузбасса