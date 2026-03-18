18 марта в России празднуют День воссоединения с Крымом. В своем телеграм-канале губернатор Кемеровской области Илья Середюк поздравил жителей полуострова с этим событием.

«Крымская весна» стала символом восстановления исторической справедливости. Важно передавать эту правду молодому поколению, чтобы они берегли и ценили наше единство. В Кузбассе проходят десятки патриотических мероприятий, которые объединяют людей разных поколений. Они вновь напоминают о том общем историческом, культурном, духовном фундаменте, на котором мы сегодня строим будущее нашей России», — подчеркнул Илья Середюк.

В Кемеровской области по этому поводу проходят различные праздничные мероприятия. Во Дворце культуры «Красная горка» состоится тематический концерт «Большое сердце России. Крымская весна», в Новокузнецке на базе комплекса «Олимп» пройдет универсиада «Крымская весна».