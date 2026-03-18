Две музыкальные школы Кузбасса стали обладателями уникальных скрипок, созданных французскими мастерами XX века. Центральная детская школа искусств Кемерова получила инструмент от современного французского мастера Алана Карбонара (Alain Carbonare). Эта скрипка, отмеченная клеймом мастера, является точной копией скрипки Ж.Б. Вийома, знаменитого французского мастера XIX века. Детская школа искусств №1 Новокузнецка пополнила свою коллекцию скрипкой Анри Бийоте (Billottet), созданной в 1927 году.

«Передача таких инструментов — это не просто поддержка талантливых детей, а важный вклад в развитие всей культурной среды Кузбасса. Скрипки с мировой историей формируют у наших ребят особое отношение к музыке, к традициям исполнительского искусства, задают высокую планку и вдохновляют на профессиональный рост. Уверен, что благодаря таким инициативам в регионе будет укрепляться музыкальная школа, появляться новые имена, а культурная жизнь Кузбасса станет еще более насыщенной и значимой», — отметил губернатор Илья Середюк.

Этот щедрый подарок стал возможен благодаря программе Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, направленной на поддержку детских музыкальных школ в России. Новые инструменты уже активно используются в концертной жизни ведущих коллективов Кузбасса. В Новокузнецке на скрипке Анри Бийоте будет выступать прославленный ансамбль скрипачей «Скерцино».

В Кемерове скрипку Алана Карбонара принял ансамбль скрипачей «Волшебные смычки». Этот коллектив, являющийся одним из ведущих в Центральной детской школе искусств, неоднократно становился лауреатом конкурсов и постоянным участником региональных концертов.

