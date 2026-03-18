Многодетным семьям Кузбасса предлагают принять участие в целом цикле конкурсов и акций, которые запланированы всероссийским проектом «Многодетная Россия» на 2026 год. И первым в списке идет конкурс социальных проектов «Семейный навигатор». Суть его в том, что команды из регионов представят свои практики поддержки многодетных семей, эти идеи войдут в электронный каталог, а лучшие будут рекомендованы к тиражированию. Заявки принимают до 14 мая.

О том, как семейная идентичность проявляется в моде и эстетике, например, в одежде, аксессуарах, семейных образах, авторском ремесле, можно показать в рамках творческого конкурса «Русский стиль». Лучшие коллекции будут представлены на модном показе в рамках очной программы Форума многодетных семей «Многодетная Россия» в Москве в июле. Подать заявку можно до 30 апреля.

Кроме того, можно поучаствовать в акции «Семь добрых слов». Она предполагает онлайн формат, где у семей спрашивают, какими словами говорить на языке поддержки и любви.

Заявить о своей семье как самой спортивной, для которой семейная физическая активность перестает быть «подвигом по выходным», а становится ежедневной нормой, можно в рамках спортивной траектории «Здоровая семья — сильная Россия». Здесь ключевыми событиями станут: конкурс видеороликов «Спортивный движ» (3 февраля–31 августа), семейный забег «Многодетная миля» (1 мая–30 сентября), акция «Мы в спорте» (февраль–октябрь) и итоговый гранд-финал онлайн (октябрь).

Для того, чтобы узнать, как бизнес поддерживает семьи с детьми, «Многодетная Россия» в этом сезоне решила провести мониторинг «Бизнес навстречу семье». От родителей ждут обратную связь. Всероссийский опрос уже стартовал и продлится до мая. Оценка будет происходить с двух сторон: насколько комфортно быть родителем на рабочем месте (корпоративная поддержка) и чувствует ли семья лояльность бизнеса в сфере повседневных услуг и товаров (скидки, доступная среда).

В июле Москве состоится Форум многодетных семей «Многодетная Россия», где региональные команды, эксперты, партнеры и лидеры НКО собираются обсудить инициативы и конкретные инструменты, которые помогают родителям растить счастливых детей.

Финальным акцентом сезона станет конкурс «Я МАМА», итоги которого подведут ко Дню матери в ноябре. В течение года проект собирает истории и лица мам, для которых многодетность — это и любовь, и труд, и талант управления жизнью.

«Для нас «Многодетная Россия» — это не список событий, а маршрут. Маршрут, на котором каждая семья чувствует уважение к своему выбору, труду и обретает уверенность в завтрашнем дне. Мы собираем лучшие социальные практики со всей страны, усиливаем их и возвращаем в регионы — уже как готовые решения», — отмечает Наталья Карпович, лауреат государственной премии РФ, руководитель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы», руководитель проекта «Многодетная Россия».

Участие в конкурсах и акциях проходит онлайн, а ключевые очные события сезона состоятся в Москве. Всю информацию о регистрации, сроках подачи заявок и правилах участия можно найти на официальных ресурсах проекта.