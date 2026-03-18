В Белове прошла церемония открытия мемориальной доски в честь Героя России Михаила Купова, выпускника средней школы №12. В мероприятии участвовали губернатор Кузбасса Илья Середюк, его близкие, юнармейцы, учителя и ученики школы. Глава региона вручил памятный знак, который будет установлен на фасаде учебного заведения.

Губернатор выразил благодарность учителям за воспитание героя и выразил уверенность в том, что молодое поколение будет уважать и гордиться своим земляком.

«Михаил Купов был настоящим русским воином — мужественным, смелым и самоотверженным. Таким он остался в памяти близких и сослуживцев. Подвиг Михаила — это пример стойкости, храбрости, любви к своему Отечеству. Присвоение школе его имени — не просто дань памяти, а важный шаг в воспитании преемственности поколений», — подчеркнул Илья Середюк.

Михаил Купов окончил школу №12 и воспитывался в детском доме «Родник» (сейчас — «Надежда»). С началом специальной военной операции он решил встать на защиту Родины и с декабря 2024 года служил в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ордена Суворова. Очень быстро он зарекомендовал себя как опытный и мужественный командир разведывательного подразделения.

В марте 2025 года Михаил Купов совершил героический поступок: он закрыл собой своего товарища во время атаки на опорный пункт противника, получив смертельное ранение. Несмотря на это, он продолжал руководить действиями группы по радиосвязи, что позволило бойцам занять стратегически выгодные позиции, углубить оборону и предотвратить прорыв врага. На сегодняшний день Михаил Купов — единственный участник СВО из Белово, удостоенный звания Героя России.

В школе №12 открыта «Парта Героя», а на фасаде детского дома «Надежда» будет установлена мемориальная доска. В городском парке «Дважды Победители» появится стела в память о герое.

