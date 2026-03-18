Губернатор Кузбасса Илья Середюк провел в Белово совещание межведомственной комиссии, на котором обсуждались меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. В заседании приняли участие представители различных министерств, ведомств, военной прокуратуры и областного военного комиссариата.

«Такие личные приемы позволяют нашим участникам спецоперации и их родным получить необходимую помощь, не выезжая в областной центр. Напомню, сейчас совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» прорабатываем вопрос создания муниципального отдела фонда в Новокузнецке, чтобы вне зависимости от графика выездных приемов помощь была доступнее жителям южной агломерации. Все поступившие вопросы взял на контроль, героям и их близким поможем», — сказал Илья Середюк.

Всего на заседании комиссии обратились 70 человек из Беловского, Гурьевского и Ленинск-Кузнецкого муниципальных округов, а также из самого Белова. Основные вопросы касались социальной поддержки и предоставления льгот, медицинского сопровождения и реабилитации, а также помощи в организации отдыха и лечения для детей.

