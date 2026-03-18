В Кузбассе состоялась конференция «Разработки малых технологических компаний для угольной промышленности». Организатором мероприятия выступил Кузбасский технопарк. Участие в конференции приняли представители угольных компаний и малого инновационного бизнеса, чтобы в формате открытого диалога обсудить актуальные потребности отрасли и представить готовые технологические решения локальных производителей.

Ключевым блоком конференции стала пленарная сессия «Опыт внедрения кузбасских технологических инноваций», модератором которой выступила генеральный директор АО «Кузбасский технопарк» Татьяна Евменова.

«Мы наблюдаем смену парадигмы: малые технологические компании Кузбасса перестали быть просто «стартапами» и превратились в полноценных игроков рынка, способных закрывать потребности гигантов угольной отрасли. Наша задача как технопарка — не только помочь получить грант или статус резидента Сколково, но и выстроить мост между инженерной мыслью и реальным производством, создать условия для проведения промышленных испытаний здесь, в регионе», — открывая сессию, отметила Татьяна Евменова.

Успешные примеры внедрения кузбасских инновационных решений представили технологические компании региона. ООО «МСТ» продемонстрировало путь от лаборатории до внедрения материалов для горнодобывающей промышленности, подчеркнув, что срок вывода новой смеси под требования заказчика составляет всего 7 дней. Технического директор ООО «СПБ-ЦНР» (Системы промышленной безопасности), к.т.н. Денис Копытин рассказал о создании современного импортозамещающего оборудования для шахт, обладающего патентами и статусом резидента «Сколково». НПО «АЛЗАМИР» под руководством генерального директора Д.Ф. Заятдинова поделилось опытом достижения инженерно-технологического суверенитета, представив комплексные решения в области промышленной безопасности и контрольно-измерительных приборов. Среди выступающих также был генеральный директор ООО «КОДА» Кирилл Радев. Компания представила опыт внедрения цифровой системы комплексной обработки шин (ПАК КОДА) на угольных предприятиях, работающий уже более чем на 50 месторождениях.

Деловая программа продолжилась двумя тематическими секциями, где инженеры представили готовые решения для конкретных производственных задач. На секции «Подземные горные работы» под модераторством директора Межотраслевого научного центра «ВНИМИ», к.т.н. Павла Гречишкина, участники обсудили комплексы для крепления выработок, аппаратуру газовой защиты, взрывозащищенное оборудование и инновационные конструкции вентиляционных дверей. Особый интерес вызвали динамометрические модули для анкероустановщиков от ООО «Б.А.», позволяющие кратно повысить безопасность персонала, а также разработки НПО «АРМА» в области взрывозащищенного оборудования и систем видеоконтроля для опасных производственных объектов.

Секция «Открытые горные работы. Цифровизация» объединила сторонников высоких технологий. Участникам презентовали:

• интеллектуальную систему диспетчеризации «АСК.Горная Логистика» от ООО «АСК-Инновация»;

• платформу AR-инструкций на базе искусственного интеллекта от ООО «ИТ-Лидер» для ускорения обучения сотрудников;

• технологии применения шлаков черной металлургии для строительства дорог от компании «Технологии Рециклинга»;

• решения по роботизации горных работ и очистке сточных вод.

В рамках конференции работала выставка, где партнеры мероприятия представили оборудование и программные комплексы для промышленных предприятий. На стенде ПАО «Сбербанк» особое внимание привлекли цифровые разработки экосистемы для угольной отрасли. В их числе — программно-аппаратный комплекс «ЭСМО» от «СберЗдоровье», предназначенный для проведения в онлайн-режиме массовых предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров. Комплекс позволяет выявлять состояния и заболевания, препятствующие выполнению трудовых обязанностей. Компания «Кузбасс ТракЦентр», официальный дилер ПАО «КАМАЗ», представила возможности нового дилерского центра, открытого в 2025 году в городе Белово. Его расположение и оснащение позволяют оперативно обслуживать технику угольных предприятий юга Кузбасса, минимизируя простои.

Министр угольной промышленности Кузбасса, Андрей Брижак подчеркнул, что сегодня, в условиях цикличности мировых рынков, именно инновации и гибкость малых технологических компаний становятся основой для сохранения устойчивости угледобычи. Глава ведомства отметил высокую значимость мероприятия, которое позволяет разработчикам напрямую взаимодействовать с потенциальными заказчиками.

Завершилось мероприятие пленарным заседанием, в ходе которого участники сошлись во мнении, что внутренний спрос со стороны угольных компаний является фундаментом для диверсификации экономики региона. Представленные разработки подтвердили: кузбасские инженеры готовы не просто замещать импортные аналоги, но и предлагать решения, превосходящие их по эффективности и адаптированные под специфику местных предприятий.