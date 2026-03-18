В Кемеровском государственном университете состоялась презентация книги «Battlefield Poetry of Russian Soldiers: Stories from Participants of the Special Military Operation (SMO)». Мероприятие прошло в рамках проекта «Фронтовая поэзия российских солдат: трудности перевода». В книге представлены стихотворения российских военнослужащих, переведённые на английский язык.

В рамках мероприятия обучающиеся представили произведения на русском и английском языках, а иностранным студентам, в том числе из Индии, вручили экземпляры книги. В числе почётных гостей — руководитель проекта Анжелика Кирюхина, директор Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций КемГУ Лидия Ким, а также ветеран специальной военной операции Пётр Образцов. В мероприятии также приняли участие сотрудники филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Кемеровской области – Кузбассу.

«Сохранение личных историй участников специальной военной операции — одна из важнейших задач нашей работы. Такие проекты помогают донести до молодёжи правду о подвиге защитников, формируют уважение к их опыту и укрепляют связь поколений», — отметила руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Кемеровской области – Кузбассу Ирина Иванова.

Реализация проекта продолжается: публикация стихотворений уже ведётся в социальных сетях Кемеровского государственного университета. В ближайшее время запланирована серия презентаций на других площадках региона, включая учреждения культуры, библиотеки и Парламент Кузбасса.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Кемеровской области – Кузбассу.