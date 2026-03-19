В кузбасском центре «Мой бизнес» начался новый поток обучающей программы «Азбука бизнеса». Новый сезон ориентирован на ветеранов специальной военной операции, планирующих запустить свое дело, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Мы в Кузбассе создаем все условия, чтобы ветераны спецоперации могли реализовать себя, в том числе в предпринимательстве. Программы поддержки, льготные займы и обучение помогают им открывать и развивать свое дело», — отметил губернатор Илья Середюк.

За четыре дня участники изучат основы предпринимательства, процедуру регистрации бизнеса, систему налогообложения, научатся составлять бизнес-планы и узнают об эффективных методах работы с клиентами. Лекции и семинары ведут опытные предприниматели, бизнес-эксперты, руководители и специалисты из смежных областей.

Обучение организовано в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.