В кузбасском центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» дан старт очередному сезону образовательного курса «Азбука бизнеса». Ключевая аудитория этого набора — ветераны специальной военной операции, изъявившие желание попробовать силы в коммерческой деятельности. Мероприятие реализуется в русле национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», разработанного по инициативе главы государства Владимира Путина.

Губернатор Илья Середюк подчеркнул особую роль защитников Отечества в развитии регионального бизнеса:

«Наши защитники обладают лидерскими качествами, необходимыми для ведения бизнеса. Они умеют брать на себя ответственность и принимать взвешенные решения. Мы в Кузбассе создаем все условия, чтобы ветераны спецоперации могли реализовать себя, в том числе в предпринимательстве. Программы поддержки, льготные займы и обучение помогают им открывать и развивать свое дело», — отметил губернатор Илья Середюк.

Четырехдневный интенсив познакомит слушателей с юридическими и финансовыми аспектами предпринимательства: от выбора налогового режима до регистрации ИП и разработки бизнес-плана. Практикумы включают разбор кейсов успешных компаний и изучение техник эффективной коммуникации с клиентами. В роли лекторов выступают практикующие бизнесмены и профильные эксперты. Данный курс — составная часть системы комплексного сопровождения участников СВО, выстроенной во взаимодействии с региональным отделением фонда «Защитники Отечества».

Выпускники программы могут рассчитывать на последующее индивидуальное сопровождение проектов. Отдельным инструментом выступает социальный контракт: проработанный с наставниками бизнес-план позволяет претендовать на грант до 350 тысяч рублей.

Статистика прошлого года показывает результативность подхода: из сотни обратившихся участников СВО шестнадцать уже запустили собственные проекты. Яркий пример — кемеровчанин Александр Яковенко, выбравший нишу мобильного фастфуда. Пройдя обучение, он при поддержке специалистов подготовил детальный бизнес-план.

«Сегодня нужно много учиться, просчитывать риски. Такие программы помогают не просто узнавать новое, но и социализироваться, возвращаться к мирной жизни. Спасибо специалистам за поддержку и знания», – комментирует Александр.

Дополнительно в регионе функционирует специализированная программа «СВОй бизнес», оператором которой выступает Кузбасский фонд поддержки предпринимательства. Условие участия — регистрация и ведение деятельности на территории области. Претендовать на поддержку могут как сами ветераны, так и члены их семей.

