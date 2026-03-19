Губернатор Кузбасса во время прямого эфира в соцсетях отметил, что за март ему поступило 347 обращений от жителей региона по вопросу очистки дорог от снега, еще 41 жалоба по тротуарам и 34 – по придомовым территориям. Больше всего жалоб поступило от проживающих в Кемеровском округе (170), на втором месте – Тайга (42), далее – Анжеро-Судженск (21), а из Новокузнецка пришло всего восемь жалоб.

Например, жительница города Тайги написала, что «в городе полный беспредел, дороги чистят только по заявкам», другой горожанин сообщил, что из-за нечищеных дорог застрял КАМАЗ.

Илья Середюк тут же позвонил главе Тайги Михаилу Теремецкому, который пояснил, что подрядчик растерял свой ресурс и снега выпало много, но при этом все заявки отрабатываются.

Глава региона дал три дня на очистку всех проблемных участков.

– Вот все улицы, которые я сейчас перечислил: Карла Маркса, улица Савинова, улица Социалистическая. Доходит до того, что застревают не просто легковые машины, а ко мне обращаются, что КАМАЗы застревают. Вот срок – три дня, – сказал глава региона.

Кроме того, он дал поручение подготовить фотоотчет о проделанной работе.

Позвонил губернатор и мэру Кемерова, который объяснил, что, во-первых, выпало много снега, а, во-вторых, подрядчик оказывается недобросовестным. Илья Середюк потребовал отработать все жалобы от горожан, если надо – сменить подрядчика.