Анатолий Серышев осмотрел диспетчерский зал, откуда осуществляется оперативно-диспетчерское управление энергосистемой России. Тема развития энергетической системы неизменно остаётся в фокусе внимания полномочного представителя. В ходе регулярных рабочих встреч и совещаний полпреда с руководителями сетевых компаний рассматриваются наиболее актуальные для отрасли вопросы. С председателем правления АО «СО ЕЭС» Фёдором Опадчим полномочный представитель обсудил тему планирования развития энергосистемы России, включая прогнозирование роста спроса на электроэнергию в Сибири.

Речь шла о задачах по вводу новых и модернизации действующих генерирующих мощностей в Сибирском Федеральном округе, перспективах сооружения в макрорегионе новых гидроэлектростанций и возможных мерах по повышению устойчивости энергосистемы Сибири на перспективу 2030-х годов. Отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения надежной работы энергосистемы России, общим принципам работы систем предотвращения и ликвидации аварий.

На особом контроле полпреда остаются вопросы функционирования рынков электроэнергии и мощности, а также действенность мер по ограничению майнинга криптовалют в дефицитных энергорайонах. По мнению Анатолия Серышева, рост экономики напрямую связан с увеличением мощности генерации. В свою очередь, от развития энергетики зависит увеличение ВВП государства, а значит и улучшение качества жизни людей, уверен он.