Илья Середюк побывал в Новокузнецке на III специализированной агропромышленной выставке «АгроКузбасс». Он встретился с аграриями региона и обсудил с ними итоги уборочной кампании, а также дальнейшие планы на следующую посевную.

– Сразу договариваемся о том, как эффективнее работать над обеспечением продовольственной безопасности региона. Например, аграрии попросили внедрить в нашем мультибрендовом центре «Белорусские машины» систему trade-in, чтобы можно было сдать им старую технику и с небольшой доплатой купить новую. Поговорил с руководством центра, они проработают вопрос с Министерством сельского хозяйства Кузбасса и выйдут с предложением к нашим фермерам. Конечный итог такого взаимодействия — свежие, вкусные продукты от местных производителей на наших столах», — сказал Илья Середюк.

В этом году в Кузбассе намолотили более 1,5 млн тонн зерна в бункерном весе. Урожайность в среднем составила 31,2 центнера с гектара, в отдельных территориях показатель доходил до 100 центнеров с гектара.

Губернатор отметил, что сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей для Кузбасса, и на сегодня регион полностью обеспечивает себя зерном, свининой, мясом птицы, яйцом.

– Задача — выйти на самообеспеченность по молоку, причем не просто производить сырье, а перерабатывать его здесь, в регионе и получать продукцию с высокой добавленной стоимостью. В перспективе планируем строительство заводов по глубокой переработке молока и зерна, маслоэкстракционного завода, — подчеркнул глава региона.

Кроме того, Илья Середюк отметил, что Кемеровская область реализует систему бесшовного аграрного образования: от школы до предприятия. В этом году открыли 20 агротехнологических классов, где школьники проходят усиленную подготовку по химии и биологии, постигают основы растениеводства, животноводства.

На выставке «АгроКузбасс» свою продукцию представили более 80 производителей, в том числе из Санкт-Петербурга, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Томской областей, а также Республики Беларусь и Китая. В ее рамках прошел и торжественный прием ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Более 200 работников отрасли получили федеральные и областные награды.