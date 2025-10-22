Центральной темой обсуждения стала интеграция системы образования в интересах промышленности и обеспечения обороноспособности страны. Полномочный представитель отметил, что в регионах Сибири накоплен хороший опыт подготовки и переподготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса. «На отдельных предприятиях созданы лицензированные учебные центры, сформирована многоуровневая система подготовки совместно с ВУЗами и средними профессиональными учебными заведениями», – сказал он.

Одним из приоритетов Анатолий Серышев назвал более активное вовлечение в процессы разработки и создания специальной продукции научного сообщества – представителей фундаментальной науки и университетов. «В мой адрес регулярно поступают обращения ректоров и руководителей предприятий с просьбами поддержать создание центров компетенций в университетах по оборонным направлениям и технологиям двойного назначения», – добавил полпред.

Президент Российской Федерации поставил задачу о привлечении ветеранов специальной военной операции на оборонные предприятия, напомнил в ходе совещания генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Совместно с Союзом машиностроителей России утверждена Дорожная карта по адаптации и трудоустройству участников боевых действий, в рамках документа запущен проект «СВОё дело с Ростех». Инициатива позволяет применить опыт воинов, полученный при использовании вооружений и военной техники, а также содействует возвращению участников и ветеранов спецоперации к мирной жизни.

«Проведя техническое перевооружение предприятий, насытив их современным оборудованием и обеспечив кадрами, важно не снизить набранные темпы», – считает полномочный представитель.

Особое внимание, по его мнению, необходимо уделять использованию наработанного потенциала отрасли для увеличения производства гражданской продукции. Так, в регионах Сибири планируется сделать акцент на развитии беспилотных систем, робототехники, а также технологий искусственного интеллекта.

В мероприятии приняли участие помощник Президента Российской Федерации, заместитель председателя ООО «СоюзМаш России» Алексей Дюмин, первый заместитель Председателя Совета Федерации, Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кирилл Лысогорский, председатель Правления банка Новиком, член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России» Елена Георгиева, председатель ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Антон Демидов, а также представители федеральных органов власти, регионов, вузов и предприятий оборонно-промышленного комплекса.