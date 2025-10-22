Молодежная делегация СУЭК-Кузбасс приняла участие в работе Российской энергетической недели

В ключевом для молодежи событии – «Молодежном дне РЭН» – приняли участие молодые специалисты АО «СУЭК-Кузбасс». На импровизированном ринге Кубка РЭН Международного инженерного чемпионата CASE-IN 22 команды презентовали разработанные варианты развития ТЭК в горизонте до 2100 года. Они выделили прорывные технологии, новые сегменты на основе прогнозных моделей и инновационных решений, которые обеспечивают повышение экономической, экологической и социальной эффективности отрасли. Абсолютным лидером среди корпоративных делегаций России стала команда АО «СУЭК-Кузбасс». Молодые инженеры предложили технологические решения, повышающие эффективность производственных процессов и внедряющие современные технологии в энергетику.Одновременно с молодыми специалистами в «Молодежном дне» участвовали активисты «Профкоманды Фонда Мельниченко». Летом они прошли экскурсионную стажировку на предприятиях СУЭК-Кузбасс. По ее итогам были отобраны отличившиеся участники, которые отправились на РЭН. Этот день форума для ребят прошел в формате профориентационного маршрута (экскурсии) «ПроМышление со «Знанием»». Будущие горняки смогли лучше познакомиться с ключевыми профессиями отрасли. Ярким финалом дня стало участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В команду знатоков, которую возглавил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, вошли известные представители ТЭК.– Уверен, что будущее за молодежью: теми, кто только учится в школах и вузах или уже является молодым специалистом. У нас огромная страна, крупнейшая в мире энергосистема и самые современные технологии. И вам предстоит в будущем двигать энергетику страны вперед, – сказал Александр Новак. Участница Профкоманды.ФМ Мария Аноненко из Ленинска-Кузнецкого блеснула знаниями, ответив на один из вопросов ведущего и магистра игры Андрея Козлова. Школьница поразила взрослых знатоков эрудированностью и получила приз в виде фирменной футболки игры. – В Профкомандах я работаю уже четвертый год, помимо благоустройства и озеленения моего родного города, в этом году я прошла экскурсионную стажировку в Центре подготовки и развития персонала СУЭК-Кузбасс. Там меня научили работать с документами, а также рассказали про обучение персонала по ключевым горняцким специальностям. И я никак не могла ожидать, что защита моего проекта будет отмечена поездкой в Москву. Я впервые в этом городе! Мне все тут безумно нравится. Спасибо Фонду Мельниченко и СУЭК-Кузбасс за такой подарок, – поделилась Мария.Помимо этого, для ребят была организована познавательная программа: экскурсии и профориентационные встречи с представителями Компании. Российская энергетическая неделя – центральное отраслевое событие года, объединившее более 7 000 участников. Дискуссии развернулись вокруг нескольких важнейших треков: значение энергетики для повышения благосостояния и качества жизни людей, обеспечение технологического суверенитета, развитие кадрового потенциала, преодоление геополитических вызовов и выстраивание равноправного и взаимовыгодного партнерства.Реклама. АО “СУЭК-Кузбасс” ИНН 4212024138. erid:2Vtzqvtmh5Y