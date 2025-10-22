В Новокузнецке прошло совещание по улучшению экологической ситуации в городе. В нём приняли участие губернатор Кемеровской области Илья Середюк, руководители профильных ведомств, представители промышленных предприятий и общественники.

«Получаю очень много жалоб от жителей на загазованный воздух. В безветренную погоду загрязняющие вещества накапливаются и остаются в приземном слое. Источники загрязнения — промышленные предприятия, котельные, частные дома, автомобильный транспорт. Для решения проблемы с промышленниками работаем над модернизацией их производств», — сказал Илья Середюк.

Губернатор поручил провести оценку выбросов от автотранспорта и промышленных предприятий, а также рассмотреть возможность перевода их на газомоторное топливо. Также необходимо изучить возможность использования угля с более низкими показателями выбросов для котельных. Газификация частного сектора и коммерческих компаний должна быть ускорена. Администрация города и общественный совет отправятся на предприятия для проверки отключения фильтров, а глава города рассмотрит объекты для подключения к центральному отоплению.

Общественный совет также подготовит и представит губернатору предложения по улучшению экологической обстановки в городе.

Фото: пресс-служба АПК.