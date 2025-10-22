В этом году по инициативе президента России Владимира Путина стартовала госпрограмма «Земский работник культуры». Она предусматривает выплату 1 млн рублей специалисту, согласившемуся работать в сельской местности или малом городе с населением до 50 тысяч человек. В Кузбассе интерес к программе проявили 23 кандидата, среди которых были представители из Новосибирска и Краснодарского края.

Новички начали свою деятельность в музеях, домах культуры, детских школах искусств и культурно-досуговых центрах Осинников, Калтана, Березовского, а также в округах Кемеровской, Топкинского, Ленинск-Кузнецкого, Таштагольского, Мариинского, Прокопьевского и Яшкинского.

Среди новых сотрудников — педагоги по театральной деятельности, изобразительному искусству, вокально-хоровым дисциплинам, игре на фортепиано и баяне, организаторы экскурсий, руководители клубных формирований и хормейстеры. Все они уже получили единовременные выплаты в размере 1 млн рублей.

Участвовать в программе могут специалисты с высшим или средним специальным образованием в сфере культуры, независимо от возраста. По условиям, они должны отработать на новом месте не менее 5 лет. В противном случае выплату придется вернуть.

