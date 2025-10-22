Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В мероприятии приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, а также представители профильных ведомств и общественных организаций.

Одним из ключевых результатов работы фонда за последние годы стало значительное повышение доступности социальной поддержки для ветеранов СВО. Как отметил Сергей Кириенко, доля ветеранов, за которыми закреплены социальные координаторы, в 2025 году выросла до 87% — на 11 процентных пунктов больше, чем годом ранее. При этом около 80% респондентов положительно оценивают работу координаторов.

«Эти цифры — не просто статистика, а реальный результат системной работы по созданию инфраструктуры поддержки на местах. Важно, что ветераны чувствуют: государство рядом», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Особое внимание на заседании было уделено расширению географии присутствия фонда. По инициативе руководства фонда и при поддержке Наблюдательного совета принято решение о создании дополнительных отделений в муниципалитетах Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Московской области. Кроме того, в Краснодарском крае и Республике Северная Осетия — Алания появятся выездные офисы, которые будут обслуживать ветеранов СВО, проживающих в Абхазии и Южной Осетии.

Ещё одно важное направление — расширение круга получателей помощи. Председатель фонда Анна Цивилева представила инициативу по включению в систему поддержки действующих военнослужащих с инвалидностью, получивших тяжёлые ранения, но продолжающих службу в Минобороны России. Им будет оказываться помощь наравне с уволенными в запас ветеранами: от выдачи высокотехнологичных протезов и автомобилей с ручным управлением до адаптации жилья и обеспечения лекарствами.

«Девиз фонда — забота, уважение, справедливость. Это ключевые ценности, которыми мы руководствуемся в своей деятельности. Фонд помогает всем, кто встал на защиту Родины: добровольцам, контрактникам, сотрудникам ЧВК, участникам народных ополчений ЛНР и ДНР. И эту работу мы обязательно продолжим», — заявила Анна Цивилева.

За два с половиной года работы фонд «Защитники Отечества» стал единым окном комплексной помощи для ветеранов и семей погибших участников СВО. За это время в филиалы поступило более 2 миллионов обращений, из которых свыше 96% были решены положительно. Наибольший спрос — на содействие в оформлении документов, трудоустройстве, психологической поддержке и прохождении диспансеризации.

В Кузбассе за этот же период филиалом фонда принято более 54 479 обращений от ветеранов СВО, членов их семей и семей погибших защитников — 99% из них решены положительно. Наиболее востребованы услуги по оформлению удостоверений ветерана и члена семьи погибшего, назначению мер социальной поддержки, юридической и психологической помощи, содействию в трудоустройстве и получении жилья, а также организации детского отдыха.

На сегодняшний день региональным филиалом оказана следующая материально-техническая поддержка:

— 63 ветеранам СВО предоставлены технические средства реабилитации, в том числе 17 высокотехнологичных спортивных протезов (13 — для занятий бегом, 4 — для горных лыж и сноуборда);

— 4 ветеранам, передвигающимся на инвалидных колясках, выделены автомобили с ручным управлением;

— 34 участника СВО обеспечены адаптивной одеждой;

— для 52 ветеранов проведена адаптация жилых помещений.

Активно развиваются и социальные проекты: спортивная реабилитация «СВОих не бросаем», женский клуб «Вдохновение», фотопроект «Отец Героя», инициативы «СВОя красивая мама», «Мое первое путешествие в театр», а также видеопроекты «Я вернулся» и «Династия Защитников».