В Кузбассе прошел Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие объединило 35 техникумов и колледжей региона, которые открыли свои двери для будущих абитуриентов.

«В экономике Кузбасса, как и по всей России, сохраняется дефицит квалифицированных кадров рабочих и инженерных специальностей. Этот вызов решаем системно, начиная со школьной скамьи. Чтобы познакомить детей с актуальными специальностями, наши колледжи и техникумы провели Единый день открытых дверей «Профессионалитета». Больше 18 тысяч школьников «примерили» на себя будущую профессию, посетили кузбасские предприятия и тематические классные часы. Такая работа позволяет ребятам уже на раннем этапе определиться с будущей профессией, а нам — планировать кадровую обеспеченность для экономики Кузбасса», — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Участие в Едином дне открытых дверей «Профессионалитета» приняли 18 835 школьников 8-11-х классов, их родители и учителя со всего Кузбасса.Была подготовлена насыщенная программа: экскурсии по обновленным мастерским, профессиональные пробы, встречи с наставниками и представителями работодателей региона.