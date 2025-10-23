Это инновационный проект, реализуемый в Кузбассе с декабря 2022 года. За три года работы Мобильный ДОМ ЮНАРМИИ стал настоящим центром патриотического воспитания для тысяч школьников региона.

За это время более 37 000 школьников из 31 муниципалитета Кузбасса прошли обучение на интерактивных образовательных локациях уникального передвижного комплекса. Уже в этом учебном году с проектом познакомились более 2 000 школьников из Анжеро-Судженска и Кемеровского, Ленинск-Кузнецкого, Междуреченского, Тяжинского муниципальных округов.

Кроме того, команда проекта регулярно занимается с ребятами, проходящими обучение в госпитальных школах и детских домах, работают с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, выступают соорганизаторами областных соревнований.

Передвижной комплекс оснащён современным оборудованием для проведения занятий по краткосрочной образовательной программе «Юнармейский старт», включающей семь локаций:

– «Тактика выживания» – обучение оказанию первой помощи;

– «Тактический рубеж» – командные соревнования по лазертагу;

– «Юнармейский тир» – выставка современного и исторического оружия, проведение мастер-классов по неполной разборке и сборке макетов Автомата Калашникова;

– «ЮНАВИА» – управление беспилотными летательными аппаратами;

– «Юнармеец в сети» – современные командные соревнования по киберспорту;

– «ЮНКОР» – изучение специфики работы со средствами массовой информации и деятельности военного корреспондента;

– «Юнармеец в смешанной реальности» – игровая практика по погружению в виртуальную реальность.

Профессиональный успех команды был отмечен в 2023 году победой во Всероссийском конкурсе методических разработок в рамках деятельности Движения «ЮНАРМИЯ».

С 2024 года Мобильный ДОМ ЮНАРМИИ проводит областные профильные смены «ЮНАВИА» по обучению управлению беспилотными летательными аппаратами. Осенью 2025 года на смене «ЮНАВИА» организовали первые региональные соревнования по киберспорту.

1 декабря 2025 года проект отметит своё трёхлетие. Команда педагогов продолжает совершенствовать образовательную программу, стремясь к качественному обучению и развитию патриотического воспитания молодёжи в регионе.