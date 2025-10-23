Сегодня в Кемерове в рамках Суперлиги Чемпионата России состоится встреча волейбольного «Кузбасса» и МГТУ. Московский клуб начал регулярку дома. Первым соперником «студентов» стал «Зенит» из Санкт-Петербурга, который увез из столицы «сухую» победу. «Кузбасс» тоже стартовал с домашних игр. Напомним, в сибирском дерби кемеровчане потерпели поражение от «Локомотива» со счетом 0:3.

Сегодняшний матч кемеровского клуба с МГТУ в прямом эфире покажет «Кузбасс Первый». Следить за игрой можно будет и на сайте телеканала. Начало матча в 19:00.