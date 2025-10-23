Организацию отдыха и оздоровления детей в Кемеровской области признали лучшей в Сибирском федеральном округе. Сообщил об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Прошедшим летом в регионе работали 828 организаций детского отдыха. В них побывали более 112 тыс. ребят, в том числе 7,7 тыс. детей участников СВО.

«Кузбасс признан лучшим в Сибири по качеству, организации и безопасности летнего отдыха. По итогам оздоровительной кампании провели опрос среди родителей и ребят, чтобы понять, на что нам нужно обратить особое внимание в следующем сезоне. По результатам 93% респондентов остались довольны отдыхом детей в лагерях, из хорошего отметили улучшение материально-технической базы, из пожеланий — попросили разнообразить программу. Передал данные в профильные ведомства, чтобы сделать отдых детей еще лучше. Безопасность наших ребятишек держу на особом контроле», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

В этом году в лагере «Пламя» Кемеровского округа запущены два новых модульных корпуса, капитально отремонтировали пищеблок в лагере «Спутник» в Киселевске. В планах по федеральной программе до 2027 года отремонтируют еще два пищеблока в лагерях Киселевска, Анжеро-Судженска, будут возведены два корпуса в центре «Авангард» в Белове.

Фото: АПК.